CorSera – Corsa contro il tempo per Kante. Nainggolan, spunta nuova idea. Gervinho se…

Ultimi giorni di mercato per l’Inter che cerca di piazzare i giocatori fuori dal progetto per poi dare l’assalto agli ultimi rinforzi per Conte.

Secondo il Corriere della Sera sarà “corsa contro il tempo per sfoltire la rosa e accumulare il tesoretto per il sogno Kantè. I nerazzurri proseguono i colloqui con il Cagliari per la cessione in prestito di Nainggolan: l’unica condizione è inserire nell’affare l’obbligo di riscatto dopo un certo numero di presenze. Ranocchia ha detto sì al Genoa: ora sono i dirigenti a temporeggiare temendo di lasciare il reparto arretrato sguarnito considerando l’addio di Godin e la trattativa con il Tottenham per Skriniar. In ogni caso arriverà Darmian dal Parma. Se parte Pinamonti, si punta su Gervinho“.