Intervistato dal podcast Gurulandia, Radja Nainggolan , ex centrocampista dell'Inter, è tornato così a parlare di quanto accaduto con Antonio Conte nel momento del suo insediamento: "Ho avuto un bellissimo rapporto con Conte perché con me le persone schiette e dirette sono le più rispettate: quando su gira intorno e si raccontano cazzate, sono persone che non potrò mai vedere nella mia vita.

Lui con me è stato correttissimo: mi disse che io partivo settimo centrocampista, non vuol dire che domani potevo essere il primo. Quando non giochi dicono sempre che è colpa dell'allenatore, ma lui è un grandissimo allenatore: è stata una persona correttissima con me. Mi rodeva il culo perché è venuto a contattarmi a Roma per portarmi al Chelsea e avevo rifiutato, magari mi faceva passare le persone davanti".