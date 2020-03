Giulini: “Nainggolan? Trattativa complicata in questa situazione difficile. Ma proveremo”

Giulini, il presidente del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Monitor e si è soffermato sul taglio degli stipendi e sul peso che il coronavirus avrà sul calciomercato. Il numero uno del club sardo ha parlato anche di Nainggolan giocatore in prestito dall’Inter fino al 30 giugno. «Se ci saranno le condizioni per farlo restare ci proveremo, la trattativa è complicata. Se ci saranno margini e la volontà di Radja proveremo a imbastirla, ad oggi con la situazione che viviamo è difficile anche fare previsioni. Radja ha dimostrato in stagione cosa può fare qua», ha detto a proposito del centrocampista.

(fonte: Cagliarinews24)