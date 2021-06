Nainggolan si impunta: vuole la buonuscita. “E l’Inter prende questa decisione”

Il belga sarà liberato, ma pretende una buonuscita per poi firmare il suo contratto con il Cagliari: lo scenario

Tiene banco in casa Inter la questione legata al futuro di Radja Nainggolan. Il club nerazzurro ha deciso infatti di liberarsi finalmente del peso insostenibile a bilancio del calciatore, che però ha una grossa pretesa per dire addio. Spiega Tuttosport: "L’Inter sa che il Cagliari non potrà mai acquistare il giocatore per la cifra minima per evitare una minusvalenza - ovvero, 9,6 milioni - e ha quindi deciso di andare oltre, liberando il belga; però Marotta e Ausilio non vogliono corrispondere una buonuscita al “Ninja” che la prossima stagione, l’ultima da contratto con l’Inter, guadagnerà fra stipendio e diritti d’immagine quasi 4.5 milioni. Nainggolan finora si è impuntato, ma la chiave per risolvere la vicenda sta tutta lì, con il centrocampista che poi firmerà con il Cagliari un contratto pluriennale a cifre naturalmente inferiori".