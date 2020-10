Nainggolan ha lasciato Appiano Gentile. Non parte con l’Inter per Roma

Un altro segnale d’addio. Nainggolan questa mattina è stato ad Appiano Gentile per allenarsi ma ha lasciato, da quanto riferito da Skysport, il centro sportivo dell’Inter con la propria macchina. Non partirà a seguito della squadra di Conte per la trasferta con la Lazio. Il giocatore ha un accordo con il Cagliari che sta ancora lavorando sull’operazione di trasferimento: bisogna trovare la quadratura col club nerazzurro. La situazione è da tenere sotto occhio, ma la mancata convocazione del belga per la gara dell’Olimpico è un altro segnale.

(Fonte: SS24)