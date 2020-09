Sky – Nainggolan parte, ma l’Inter non lo sostituirà. Stop per Vecino

Nainggolan è destinato a tornare a vestire la maglia del Cagliari. L’Inter e il club sardo stanno trattando la cessione a titolo definitivo del belga sulla base di 12 milioni di euro più un paio di giovani classe 2000 del club sardo. In caso di fumata bianca col Cagliari, l’Inter non tornerà sul mercato per inserire un nuovo centrocampista. Il sogno Kantè pare ormai essere tramontato e con l’arrivo di Vidal il reparto di Conte è al completo. Considerando anche il fatto che la trattativa tra Vecino e il Napoli si è arenata.

Torna di moda l’esterno del Chelsea Marcos Alonso che non è più nei piani di Lampard. L’Inter non ha mai mollato il giocatore, ma dovrà fronteggiare la concorrenza della Juve che potrebbe puntare su Alonso per sostituire l’eventuale partenza di De Sciglio.

(Sky Sport)