Inter, cambio di strategia a centrocampo: Nainggolan avrà una nuova chance, ecco il motivo

Da indesiderato a uomo in più: sembra essere questo il destino di Radja Nainggolan, ceduto dall’Inter la scorsa estate dopo una stagione con più ombre che luci. Il centrocampista belga è apparso rigenerato dal prestito nella “sua” Cagliari, e l’intenzione della dirigenza nerazzurra è quella di riportarlo alla base. Secondo Tuttosport, Beppe Marotta avrebbe deciso di scartare definitivamente l’ipotesi Vidal, preferendo concedere una nuova chance al Ninja:

“Come incursore Marotta vede piuttosto un Radja Nainggolan rinfrancato dalla stagione in prestito a Cagliari. Questo anche perché vendere il belga è alquanto complicato alla luce di un ingaggio da 4,5 milioni fino al 2022 e un cartellino che a bilancio pesa 19,3 milioni con ammortamento annuale a 9,650. Il Ninja può essere l’uomo in più in un centrocampo dove dovrà giocoforza trovare una collocazione fissa Eriksen (giocatore dall’ingaggio più alto in rosa insieme a Lukaku), il che – nel 3-4-1-2 – toglie un posto al resto della batteria“.