DS Cagliari: “Nainggolan? Desiderio di tanti club. Sarebbe perfetto ma non passi in secondo piano…”

Ospite in collegamento di ‘Videolinea Sport‘, il direttore sportivo del Cagliari Pierluigi Carta ha parlato delle voci sul possibile ritorno in Sardegna di Radja Nainggolan dall’Inter:

“È un momento di grande incertezza. Non facciamo voli pindarici perché non possiamo farli. Dobbiamo lavorare e ragionare in questo senso. Pensiamo alla situazione di difficoltà causata dal Coronavirus. Mi riaggancio alle mie parole in conferenza stampa: il Cagliari deve esistere oggi e tra dieci anni.

Dobbiamo stare tutti attenti al bilancio. Diversamente Nainggolan sarebbe stato qua dalla scorsa estate, perché è un giocatore nei desideri non solo del Cagliari ma di tante squadre. Chiaramente a Nainggolan ci lega un sentimento e abbiamo un grande rapporto, ma il lato economico non deve essere in secondo piano. Per Di Francesco sarebbe un top player. In questa squadra Nainggolan sarebbe perfetto, ma anche in altre squadre. Questo è un momento particolare per il calcio italiano e non solo, non possiamo non pensare a questi aspetti”.