Sky – Nainggolan, addio all’Inter vicino. Skriniar, nessuna nuova offerta dagli Spurs

Nainggolan piace al Cagliari e non è più un mistero. In serata Giulini ha frenato sull’accordo: non c’è ancora. Ma a Skysport Di Marzio ha sottolineato che da domani ogni giorno è quello buono per il trasferimento del giocatore in Sardegna.

Alonso può essere il colpo last minute dell’Inter. Resta Ranocchia, come annunciato da Ausilio.

Su Skriniar nessuna nuova offerta rispetto alla prima. Era al di sotto dei quaranta mln e con una contropartita tecnica non gradita inserita nella trattativa. Se non arriveranno segnali l’Inter non lo cederà perché l’avrebbe ceduto solo a fronte di un’offerta irrinunciabile. Quindi lo slovacco sicuramente non sarà svenduto, ha sottolineato Di Marzio.

