La Nuova Sardegna – “Inter su Nandez, Giulini tratta ma senza Nainggolan”. Fissato prezzo choc

Nahitan Nandez potrebbe essere il piano B dell’Inter a centrocampo. Ne è sicura La Nuova Sardegna, quotidiano di Cagliari, secondo cui i nerazzurri andrebbero all’assalto del centrocampista rossoblu in caso di fallimento dell’operazione Vidal. Sul giocatore ci sarebbe anche la Roma.

“Il Cagliari sarebbe anche disposto a privarsi del giocatore ma a una sola condizione: 40 milioni di euro. E non ci saranno sconti. Il presidente Giulini non intende fare nemmeno un passetto indietro. Non è un segreto che Conte abbia scelto Nandez come alternativa a Vidal. Marotta ha registrato la richiesta e lavora sotto traccia. La sua idea è quella di inserire nella trattativa Nainggolan. Ma se la strategia sarà questa, di fronte si troverà un muro perché eventuali discorsi sull’indo-belga il Cagliari li farà da aprile in poi. Senza considerare che le intenzioni del giocatore per il futuro sono ancora tutte da scrivere”.