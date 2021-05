Inter, senza Conte nessuno è incedibile. Servono 100 milioni, in bilico anche Lukaku

L'addio del tecnico può avere conseguenze importanti anche per quanto riguarda i calciatori: big a rischio cessione

Un vero e proprio terremoto: l'addio sempre più probabile di Antonio Conte rischia di avere conseguenze enormi sul futuro immediato dell'Inter. A cominciare dai tanti giocatori cresciuti in maniera esponenziale nelle ultime due stagioni e che con il tecnico hanno instaurato un legame fortissimo: la situazione finanziaria del club nerazzurro non permette certezze dal punto di vista della continuità del progetto, e adesso sono molte le posizioni in bilico. Come sscrive La Gazzetta dello Sport, nessuno è incedibile: "Non sono 13 i milioni di motivi che separano Antonio Conte e l'Inter. Non è sull'ingaggio la discussione, la buonuscita sarà poi tema di legali e un accordo si troverà. Il numero che spaventa è 100 o giù di lì, altro che storie. E pesa di più. Perché sono i milioni di plusvalenza necessari all'Inter per chiudere il prossimo mercato. Conti da far quadrare, un po' più che una sessione di autofinanziamento: qui siamo di fronte a un segno più grande così".

"La domanda chiave è: quanti big, ovvero titolari di questa Inter tricolore, saranno ceduti? Non c'è risposta perché al momento non c'è offerta. Ma la novità - negativa - è che non c'è neppure un numero minimo: andranno via i giocatori che serviranno a far quadrare i conti. Quindi, probabilmente anche due top player. Sarebbe auspicabile - in fondo lo è/era anche per Conte - fare cassa cedendo Brozovic ed Eriksen. Ma è più facile che le offerte vere arrivino per altri giocatori. Lautaro ha mercato in Spagna, l'Atletico più del Real Madrid. Il suo rinnovo è finito in un angolino, come pure quello di Bastoni: un difensore con simili caratteristiche può far gola a tutte le grandi squadre. [...] Una promessa di rinnovo, poi, fu fatta anche a Barella nel 2019, quando si accontentò di un ingaggio più basso perché affascinato dall'Inter e stregato dallo stesso Conte. Attenzione a De Vrij: si sussurra che Raiola faccia spesso il nome dell'olandese, nei suoi giri di mercato. E un altro big su cui accendere i fari è Hakimi: il Psg ha bussato, molto potrebbe dipendere dal tipo di calcio che farà l'eventuale nuovo allenatore nerazzurro".