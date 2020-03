Lautaro, il Barcellona cerca la chiave: no dell’Inter a Coutinho e Dembele, ecco il motivo

Il Barcellona continua a cercare la formula giusta per arrivare a Lautaro Martinez: l’attaccante dell’Inter è il primo obiettivo di mercato dei catalani, che non vorrebbero però pagare l’intera clausola rescissoria prevista nell’attuale contratto dell’argentino. L’intenzione dei blaugrana è quella di inserire nell’affare delle contropartite per abbassare l’esborso economico ma, come riporta il Corriere dello Sport, non sarà facile accontentare l’Inter. Che, se dovesse arrendersi all’idea di privarsi del Toro, punterà ad incassare il più possibile dalla sua cessione:

“Come pedine di scambio per Lautaro, il Barcellona ha pensato anche a Coutinho (molto difficilmente verrà riscattato dal Bayern) e Dembelè, che in Catalogna non ha avuto molta fortuna. In entrambi casi, però, si tratterebbe di uno scambio alla pari o quasi e il club nerazzurro non è interessato a mettere in piedi un’operazione in questi termini“.