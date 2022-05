Inter, nome nuovo in cima alla lista dei sacrificabili: il sostituto è già in casa

Anche questa estate la dirigenza nerazzurra dovrà far registrare un saldo positivo sul mercato e tagliare il monte ingaggi

Saldo ampiamente positivo sul mercato (60 milioni di euro) e taglio al monte ingaggi: sarà questa, anche in questa estate, la missione della dirigenza dell'Inter. Per far quadrare i conti la pista più semplice è quella di cedere uno dei big presenti in rosa: il più corteggiato, ancora una volta, sarà Lautaro Martinez, ma sono tanti i nerazzurri che suscitano interessi tra le big d'Europa. Secondo Tuttosport, infatti, il nome balzato in cima alla lista dei sacrificabili è quello di Denzel Dumfries: l'esterno olandese, prelevato solamente la scorsa estate dal PSV Eindhoven, dopo un iniziale periodo di ambientamento si è preso con autorità una maglia da titolare.

La sua eventuale cessione garantirebbe un'importante plusvalenza, e anche sul piano tecnico sostituirlo potrebbe non richiedere sforzi eccessivi: "Inzaghi, che a gennaio già ha incassato l'acquisto di Gosens, conta di ritrovarsi con una batteria di esterni ancora più qualificata nella stagione che verrà, anche contando sulla duttilità di Perisic, qualità che favorisce la coesistenza con il tedesco. Il croato infatti - come già accaduto nel secondo tempo della gara con il Verona (9 aprile) - può giocare pure da seconda punta e, all'occorrenza, pure traslocare sulla fascia destra, soluzione quest'ultima che potrebbe essere fruttifera per tamponare nell'immediato l'eventuale cessione di Denzel Dumfries che, nelle ultime settimane - alla luce dell'interessamento del Bayern Monaco - è volato in pole position nella lista dei big sacrificabili per rispondere agli input di Suning che prevedono un saldo in attivo sul mercato pari a 60 milioni e la riduzione del 15% del monte ingaggi".