Inter, nome nuovo per la sinistra: occhi su un ex Barcellona e Borussia Dortmund

Non si ferma l'attività di scouting internazionale della dirigenza nerazzurra: nel mirino c'è un nuovo talento

Non si ferma l'attività di scouting internazionale dell'Inter: la dirigenza nerazzurra è al lavoro per trovare rinforzi di qualità ancora poco conosciuti ma che si stanno già affermando, con ampi margini di crescita e prezzi abbordabili. L'ultimo come accostato al club di viale della Liberazione è quello di Sergio Gomez, esterno sinistro classe 2000, attualmente in forza all'Anderlecht.

Prodotto del settore giovanile del Barcellona, passato anche per il Borussia Dortmund, Sergio Gomez è definitivamente esploso quest'anno in Belgio dopo un biennio all'Huesca non particolarmente esaltante. Merito di Vincent Kompany, tecnico dell'Anderlecht, che lo ha trasformato da centrocampista a terzino sinistro dalla spiccata vocazione offensiva. I numeri confermano la bontà dell'intuizione dell'ex difensore del Manchester City: in 32 presenze in campionato sono arrivati ben 5 gol e addirittura 11 assist.