GdS – Inter, priorità Barella e Brozovic. Settimana prossima attese novità

I due centrocampisti dell'Inter stanno trattando il rinnovo del contratto e secondo il quotidiano potrebbero esserci sviluppi a breve

In casa Inter si pensa anche al futuro e a quelli che saranno i perni della formazione di Inzaghi anche per le stagioni future. Oltre a Lautaro, il cui rinnovo sembra definito e per il quale manca solo l'ufficialità, ci sono anche le questioni Barella e Brozovic. Le trattative per il prolungamento del contratto dei due centrocampisti vanno avanti, l'Inter li considera due pilastri e non vuole fare a meno di loro.