Inter, occasione per la fascia sinistra: il Chelsea libera Marcos Alonso, bastano 20 milioni

Le grandi manovre in entrata del Chelsea potrebbero regalare diverse occasioni di mercato: i Blues, dopo essersi assicurati Ziyech e Werner, sono sulle tracce di Havertz, costosissimo gioiellino del Bayer Leverkusen, valutato circa 100 milioni di euro. Per sostenere queste spese sarà necessario vendere quegli elementi non ritenuti fondamentali dal tecnico Frank Lampard: secondo la stampa inglese, sono sei i calciatori sulla lista dei partenti del club londinese. Tra questi figurano anche Emerson Palmieri e Marcos Alonso, elementi da tempo nel mirino dell’Inter per rinforzare la fascia sinistra.

Lo spagnolo, in particolare, potrebbe diventare un’occasione a buon mercato per i nerazzurri: secondo il Mundo Deportivo il Chelsea potrebbe accontentarsi di 20 milioni di euro.