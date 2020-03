SM – Operazione ‘blinda-toro’ iniziata. Prima offerta Barça respinta: la strategia dell’Inter

L’operazione ‘blinda-toro’ è partita. SportMediaset racconta così quanto sta succedendo a Lautaro Martinez protagonista, un giorno sì e un giorno pure, sulla stampa spagnola che già parla del suo sbarco a Barcellona. L’intenzione dell’Inter, stando a quanto riporta anche il tg di Italia1, sarebbe quella di tenere l’argentino almeno un altro anno per non svenderlo dopo la crisi che investirà il calcio in epoca di coronavirus.

L’idea della società è quella di tenerlo dopo la prima offerta di 70 mln che sarebbe arrivata dal Barça e nel pacchetto erano stati inseriti anche i cartellini di Vidal e Semedo. La strategia è quella di far passare altro tempo. Dopo che nessuno si presenterà, come sembra, a pagare la clausola sul contratto di 111 mln, verrà proposto al calciatore un nuovo contratto 4.5 a stagione senza più clausole, come piace a Marotta. Unica variante a far saltare l’operazione per trattenerlo sarebbe la volontà del giocatore di partire per la Spagna. Eventualità difficile al momento perché il giocatore è legato a Milano ed è rimasto anche in questo momento in cui sono partiti tanti dei suoi compagni.

(fonte: SM)