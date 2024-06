Sky – Oristanio, Venezia disposto a comprarlo. Genoa vuole il prestito

Gaetano Oristanio tra Genoa, Venezia e non soltanto. Reduce dal prestito al Cagliari, il centrocampista interessa a entrambe le squadre. Ecco le novità dal sito di Gianluca Di Marzio dopo gli incontri in sede di questo pomeriggio: “Si procede verso la chiusura della trattativa che porterà Josep Martínez all'Inter. Nell'operazione potrebbe rientrare anche Gaetano Oristanio, lo scorso anno al Cagliari. L'agente del classe 2002, Giuseppe Riso, è stato nella sede dell'Inter per parlare con la dirigenza nerazzurra. Anche Filippo Antonelli ha incontrato la dirigenza dell'Inter per continuare a discutere di Tanner Tessmann, su cui l'Inter ha messo le mani.