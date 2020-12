Di Marzio: “Papu Gomez? Dipende dalle condizioni. Ma l’Inter deve prima sfoltire la rosa”

Papu Gomez e l’Atalanta sono entrati in rotta di collissione dopo una discussione che l’argentino ha avuto con l’allenatore Gasperini. A Skysport hanno parlato del suo futuro. Dipende dalle condizioni di uscita. Ma club e agente non sono entrati nei dettagli. I Percassi hanno intanto fatto capire al giocatore che non sarà svalutato. Quindi la sua collocazione futura dipenderà dalla richiesta che deciderà di fare l’Atalanta. Di Marzio a Skysport ha spiegato: “Se verrano chiesti da 8 a 12 mln per un giocatore che guadagna già tre mln diventa di difficile collocazione per il mercato italiano. Perché non abbonda la disponibilità economica. Ma anche a livello europeo. Se l’Atalanta verrà incontro alle esigenze del giocatore di giocare sarà diverso. Dipende quindi dalla cifra”.

Si parla delle milanesi?

L’Inter se gioca come oggi può ritenerlo utile, se gioca con il 3-5-2 è diverso. Ma la società nerazzurra deve prima sfoltire la rosa.

(Fonte: SS24)