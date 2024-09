Parte la nuova Champions League. L'Inter , fra le protagoniste assolute del torneo, farà il suo esordio nella gara dell'Etihad Stadium contro il Manchester City mercoledì sera. Ma dove si potranno vedere in tv le gare della massima competizione europea per club?

Come nel triennio 2021-24, gli appassionati potranno assistere alle partite sia su Sky (e quindi su NOW) che su Amazon, che trasmetterà 18 delle 203 gare complessive in programma, ovvero la migliore del mercoledì. Le restanti 185 saranno ad appannaggio di Sky, che trasmetterà in chiaro anche su TV8.