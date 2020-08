Inter, altro colpo giovane: ad un passo Kevin Zefi, già in prima a 15 anni. E c’è l’indizio

L’Inter è pronta a piazzare un altro colpo tra i giovanissimi. L’attaccante classe 2005 Kevin Zefi, irlandese dello Shamrock Rovers, è ad un passo dai nerazzurri, che hanno superato la concorrenza agguerrita di Juve e Psv. Gli olandesi avevano proposto al ragazzo anche uno stage prima che il mondo del calcio si fermasse per l’emergenza coronavirus.

La conferma dell’imminente arrivo di Zefi all’Inter arriva anche dai social, dove Zefi ha iniziato a seguire qualche futuro compagno, tra cui il figlio di Oba Oba Martins, classe 2005 come lui. Anche i like alle notizie che lo danno prossimo nerazzurro sanno di conferma. Altro colpo in prospettiva, quindi, per l’Inter.

Zefi, tra l’altro, ha esordito in prima squadra proprio questa settimana a soli 15 anni di età.