Repubblica – Il patto Conte-Zhang. Marotta ha riportato la calma e creato questa…

Ha una certa importanza l’arrivo di Steven Zhang nel ritiro nerazzurro di Dusseldorf. Il presidente nerazzurro è sbarcato ieri in Germania insieme a Marotta, Antonello e Ausilio. Una rapida chiacchierata con Conte e un abbraccio, significativo dopo il terremoto scatenato dall’allenatore nerazzurro al termine di Atalanta-Inter. “L’aria che si respira a Düsseldorf, non tra i tavolini dei locali lungo il Reno ma nel blindatissimo ritiro nerazzurro, è quella della tregua. In Germania è finalmente arrivato Steven Zhang. Accuratamente soppesate l’importanza e la delicatezza del momento, l’Inter ha dunque stabilito la tregua che sta solidamente reggendo, e non era così scontato dopo gli sfoghi dell’allenatore e vista la pesantezza dei rapporti con buona parte della dirigenza“, sottolinea Repubblica.

“Marotta, che è uno straordinario mediatore, ha riportato la calma, preso tempo e creato questa bolla di apparente serenità che sta circondando l’Inter qui in Germania. Zhang non poteva non farsi vedere, data la solennità dell’ora e le implorazioni di Conte, che alla distanza anche fisica della presidenza ha attribuito parte delle cose interiste che non gli piacciono. L’incontro con Zhang, logicamente pubblicizzato con enfasi dai social nerazzurri, non ha comunque lo spessore di una missione diplomatica: non è certo questo il momento per guardare l’allenatore negli occhi e capirne (o carpirne) gli orientamenti, questa è una fase che scatterà alla fine della stagione. Zhang è venuto piuttosto a consolidare la tregua e a irrobustire la concentrata serenità con cui l’Inter sta preparando questa lunga e per certi versi estenuante trasferta, viste le rigide regole della clausura anti pandemica”.

“Vincere o no l’Europa League non sarà comunque dirimente: sono altri i nodi da sciogliere, ma è comunque chiaro che un trofeo darebbe un senso diverso a questa annata controversa”.

(Repubblica)