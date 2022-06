Pedullà – Bastoni è talmente incedibile per Inzaghi che l’Inter valuterebbe solo 100 mln

"C’è stato un momento in cui Simone Inzaghi è stato interpellato su Bastoni. La sua risposta è stata all’interno di un’incedibilità assoluta, blindatura totale, per un discorso tecnico e tattico. L’Inter potrebbe cambiare modulo e passare dal 3-5-2 al 3-4-1-2 o al 3-4-2-1, Bastoni viene definito essenziale, indispensabile. Se si presentasse qualcuno nei prossimi giorni, dovrebbe portare una proposta in tripla cifra. Questo per sintetizzare quanto sia importante, fondamentale, Bastoni nei meccanismi del tecnico nerazzurro".