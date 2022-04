Pedullà: “Cambiaso, c’è l’Inter in pole. Lo aspetta a zero oppure…”

Andrea Cambiaso, esterno di fascia sinistra del Genoa, è finito prepotentemente nel mirino dell'Inter, che può prenderlo a costo zero

"Capitolo a parte Andrea Cambiaso, forse il gioiello del club: peccato che abbia un impegno di poco più di un anno, la cessione diventa inevitabile per non perderlo a zero. L’Inter si è attivata più di altri, lo aspetterebbe fino alla conclusione del contratto e pagherebbe una cifra giusta per anticipare l’operazione. Sullo sfondo Napoli e Juve, ma ora il Genoa si tuffa nel derby, ultimo salvagente per non affogare prima del tempo", scrive Pedullà.