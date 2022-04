Pedullà: “De Vrij vuole il rinnovo con l’Inter. La situazione”

Il futuro di Stefan De Vrij all'Inter è tutt'altro che sicuro. Il difensore olandese è in scadenza nel 2023 ma non vorrebbe andare via

Redazione1908

Il futuro di Stefan De Vrij all'Inter è tutt'altro che sicuro. Il difensore olandese è in scadenza nel 2023 ma non vorrebbe lasciare i nerazzurri.

"Milan Skriniar è nella stessa situazione di Stefan De Vrij. Ha un contratto in scadenza tra poco più di un anno, quindi servirà fare molto presto un punto con l’Inter. Su De Vrij possiamo ribadire quanto raccontato: lui vuole il rinnovo, poi al limite valuterebbe le proposte", gli aggiornamenti riportati da Alfredo Pedullà sul suo sito.