Pedullà – Incontro positivo oggi per Correa: l’argentino vuole l’Inter

L'aggiornamento sulla pista per l'attacco nerazzurro da parte dell'esperto di calciomercato

L'Inter, per stessa ammissione di Inzaghi, attende un'altra punta per completare l'attacco. A tal proposito arrivano novità su Correa da Alfredo Pedullà negli studi di Sportitalia: "L'incontro di oggi è stato positivo: tra Inter e Lazio non ci sono rapporti straordinari, ma è una trattativa che gestisce direttamente l'agente del calciatore. Se Correa volesse, sarebbe già dell'Everton perché la trattativa con gli inglesi è già chiusa. Il calciatore vuole aspettare l'Inter ed è emerso questo dall'incontro di oggi. Inzaghi lo preferisce a Thuram, che non togliamo dal giro. Fin quando l'argentino avrà speranza, e oggi ne ha più di una, attenderà l'Inter. Thuram oggi lo prendi a 26 più bonus, mentre per Correa bisogna sfondare il muro dei 30".