Pedullà – Inter, Marotta ha individuato il grande regalo per Inzaghi in estate

L'aggiornamento sul mercato nerazzurro da parte del noto esperto in vista della prossima stagione

La sessione di gennaio è iniziata ormai da qualche giorno, ma l'attenzione dell'Inter sembra essere maggiormente proiettata alla prossima estate. Le opportunità verrebbero senza dubbio esaminate in viale della Liberazione, ma i dirigenti nerazzurri stanno già lavorando per la campagna acquisti dell'anno prossimo. A tal proposito, Alfredo Pedullà, in collegamento con Sportitalia, ha sottolineato il nome che al momento è in cima alla lista.