Pedullà: “Keita all’Inter? L’operazione è possibile solo con l’uscita di…”

Secondo l'esperto di mercato, questo l'addio necessario all'Inter per rendere possibile l'operazione Keita Balde

L'Inter valuta un ritorno di Keita Balde. Lo ha confermato anche il suo agente Federico Pastorello, intercettato da FcInter1908 sotto la sede nerazzurra: il club sarebbe interessato ad un suo acquisto con la formula del prestito. Questo il punto sull'affare da Alfredo Pedullà: "Più che altro si tratta di un gradimento di Simone Inzaghi che lo conosce bene dai tempi della Lazio e che lo ha incontrato recentemente in vacanza. La realtà è un’altra: operazione possibile soltanto in caso di uscita di Pinamonti. E oggi il giovane attaccante è aggrappato all’Inter anche in virtù di un ingaggio non lontano dai 3 milioni a stagione. Se si trovasse una soluzione per Pinamonti, l’opzione Keita potrebbe essere attuale, ma al momento è tutto fermo".