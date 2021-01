Pedullà: “Pinamonti e Gervinho non si muovono. L’Inter lo avrebbe preso con l’ok di Conte, ma…”

L’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha fatto il punto sulle trattative riguardanti il reparto offensivo dell’Inter su Gazzetta.it:

PINAMONTI – “Lasciamo ancora un dieci per cento, tanto per scrupolo, ma l’Inter ha ormai deciso di trattenere Andrea Pinamonti.Il Benevento ha capito e un po’ per volta si è defilato, concentrando altrove le sue attenzioni. Vigorito aveva davvero allargato i cordoni della borsa, pronto a investire una cifra superiore ai 15 milioni pur di regalare un altro specialista offensivo a Pippo Inzaghi”. L’Inter ha preferito però non cedere l’attaccante visto che sarebbe stato complicato sostituirlo con un altro attaccante.

GERVINHO – “L’apertura sarebbe arrivata se fosse stato possibile ingaggiare Gervinho ma anche in questo caso il semaforo sembra giallo tendente al rosso. Il ritorno di D’Aversa ha sbloccato una situazione complicata, l’Inter lo avrebbe anche preso con il gradimento di Conte, ma liberarsi dell’ivoriano oggi – con l’aria che tira – sarebbe un autogol per il Parma“.