Mercato, Pedullà: “L’Inter fa sul serio per Silvestri. Proposta una contropartita”

Il club nerazzurro sta lavorando per scegliere il post-Handanovic: il portiere del Verona sembra essere il prescelto

Gli ultimi errori di Samir Handanovic hanno rimesso al centro delle discussioni il futuro della porta dell'Inter. Ecco perché il club nerazzurro sta lavorando per trovare il successore migliore dello sloveno, e sembra aver scelto definitivamente il nome. Spiega Alfredo Pedullà: "L’Inter deve prendere un portiere: piace sempre Musso (anche alla Roma) che però ha una valutazione altissima. E Silvestri ha il gradimento del club per un rendimento fuori discussione, nelle ultime settimane è stato seguito anche da Lazio e Roma. L’Inter ha proposto Radu, una contropartita che potrebbe avere il gradimento del Verona. Per ora sono tracce, ma significative".