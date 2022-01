Ad Atalanta: “Gosens-Inter? Strameritato, voleva andare in una big”

Luca Percassi, amministratore dell'Atalanta, ha parlato dell'operazione Robin Gosens all'Inter. Queste le sue dichiarazioni

Luca Percassi, amministratore dell'Atalanta, ha parlato dell'operazione Robin Gosens all'Inter. Queste le sue dichiarazioni ai giornalisti presenti, tra cui Daniele Vitiello di FcInter1908.it: “Operazione Gosens? Sta facendo le visite mediche, aspettiamo. Robin ha dato tanto, aveva la speranza e l’ambizione di andare in un grande club, se lo è strameritato. Era un’opportunità che era giusto gli concedessimo per quanto fatto con l’Atalanta, ma noi andiamo avanti. Cambiaso per andare avanti? Ci possono essere sempre opportunità, ma in quel ruolo siamo già coperti. Se ci piace? Non lo conosco (sorride, ndr). Miranchuk? Rimane, rimane”.