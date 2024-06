"L’Inter ha mandato lunedì la prima proposta ufficiale al Betis Siviglia per prendere in prestito con diritto di riscatto Alex Perez, talentino della difesa classe 2006, cresciuto felicemente nel club andaluso e pronto al salto definitivo. La comunicazione è un passo necessario per intavolare una trattativa tradizionale, che potrebbe essere piuttosto rapida vista l’ampia disponibilità di tutte le parti. Il baby Perez entrerebbe in partenza nella lista della prossima Primavera allenata da Andrea Zanchetta, ma con un piede in mezzo già in prima squadra", scrive La Gazzetta dello Sport.