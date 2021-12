Perisic-Inter, c’è una notizia che rappresenta un passo in avanti. Il croato…

In conferenza stampa il croato ha cercato di schivare le domande sul suo futuro, ma ha lasciato intendere che c'è uno spiraglio per il rinnovo

Intervenuto in conferenza stampa insieme a Simone Inzaghi, più volte Ivan Perisic ha provato a schivare le domande sul suo futuro. Il croato ha il contratto in scadenza nel 2022 e, se fino a qualche settimana fa sembrava sicuro un suo addio, adesso le cose sembrano cambiate. "Perisic parte prima: «Non voglio parlare di futuro». Perisic parte seconda: «Abbiamo tempo, tra due settimane parleremo e vedremo cosa accadrà». Perisic parte terza: «Ho ancora un contatto di sei mesi, in ogni caso darò il massimo per l’Inter fino all’ultimo giorno». Della serie: tutto e il contrario di tutto".

"Con una notizia in mezzo, però: entro Natale l’Inter e il giocatore si vedranno per parlare del futuro. E già questo rappresenta un passo in avanti, considerato che fino a un mese né il club né lo stesso giocatore parevano prendere in considerazione l’idea di proseguire insieme. Il giocatore però non vuole scendere dai 5 milioni che guadagna attualmente, mentre l’Inter probabilmente vorrà fissare il tetto un po’ più in basso", sottolinea la Gazzetta dello Sport.