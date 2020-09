Perisic, il Lipsia fa sul serio: l’Inter chiede 12 milioni, ma può accontentarsi di…

Cedere: è questo l’obiettivo primario della dirigenza dell’Inter in questa fase di mercato. Una missione che si sta rivelando più complicata del previsto, con diversi esuberi che rimangono ad Appiano Gentile in attesa di una nuova sistemazione. Tra questi figura Ivan Perisic, rientrato alla base dopo il mancato riscatto da parte del Bayern Monaco. Secondo il Corriere dello Sport, sull’esterno croato è forte l’interesse del Lipsia: “Tra i giocatori da sistemare c’è anche il croato che, fresco del triplete con il Bayern, non vuole andare via a tutti i costi, accontentandosi cioè di una soluzione di ripiego. Lo United, interessato anche se non caldissimo, è un’opzione gradita, ma Perisic ha mercato soprattutto in Germania. La squadra più in pressing della Bundesliga? Il Lipsia sta facendo sul serio: va trovata una formula che accontenti sia Ivan sia il club di Zhang. L’Inter vorrebbe 12 milioni, ma si accontenterebbe anche di un prestito con obbligo per risparmiare un ingaggio da 4,5 milioni netti“.