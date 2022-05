Inter oltre i paletti Suning per Perisic. Nessuna risposta, decisivo il blitz di Conte

L'Inter attendeva ieri una risposta dopo l'offerta al rialzo fatta al croato, ma i tentativi di mettersi in contatto sono falliti

"Secondo i piani del club, gli agenti del croato avrebbero dovuto dire un sì convinto e definitivo ieri, il giorno stabilito da entrambe le parti per convolare a nozze. E, invece, si sono negati, come spesso capita quando sul mercato si trovano altri acquirenti, anche perché lo staff di Ivan il Terribile era impegnato in chiamate extra Ue: comunicavano con il nord di Londra, dove abita il Tottenham, il club che ha cambiato completamente lo scenario attorno. Se l’Inter dà ormai per perso il proprio esterno tuttofare, gli Spurs di Antonio Conte si sono molto avvicinati alla preda: il 3-5-2 del tecnico necessita di esterni forti e veloci e il croato, 33enne solo per la carta di identità, colmerebbe il buco", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Lunedì scorso Perisic aveva ricevuto la proposta al rialzo dell’Inter: cinque milioni di base fissa e bonus ragionevoli per arrivare a sei, il tutto all’interno di un contratto biennale. Non molto lontano dalla sua richiesta iniziale, in fondo. D’accordo con il suo staff, Ivan si era preso un po’ di tempo per riflettere e valutare anche le altre opzioni in giro per l’Europa: dal gradimento della Juve alle tentazioni in Premier. Il Tottenham del vecchio maestro Antonio Conte garantirebbe il massimo livello, pure in Champions. Di certo, l’assenza di comunicazioni croate ha fatto perdere le ultime speranze ai nerazzurri che pensano, comunque, di aver fatto il massimo per tenerlo. Forse pure qualcosa in più: i paletti di Suning sugli ingaggi, soprattutto degli ultratrentenni, sono rigidi, ma Marotta e Ausilio si erano spinti oltre per riconoscere la centralità di Perisic e premiare la sua ultima stagione super. Dopo che ieri il telefono ha squillato a lungo a vuoto, non ci saranno ulteriori rialzi di emergenza, anche perché il club è convinto di lanciare ormai Robin Gosens titolare a sinistra nel 2022-23: a gennaio il tedesco è stato preso dall’Atalanta proprio con questo scopo", aggiunge Gazzetta.