Perisic rassicura l’Inter: vuole restare, ma a una condizione. Incontro a fine maggio

L'esterno croato, in scadenza di contratto, ha espresso la volontà di rimanere a Milano: il punto sul rinnovo

Fabio Alampi

Ivan Perisic vuole rimanere all'Inter: è questa la volontà dell'esterno croato, protagonista di una stagione di assoluto livello ma in scadenza di contratto a giugno. Elemento imprescindibile per Inzaghi, che ne ha chiesto più volte pubblicamente il rinnovo, in queste ultime settimane ha ulteriormente alzato il suo rendimento, e per questo motivo la dirigenza nerazzurra è da tempo al lavoro per trovare un'intesa sul prolungamento. La chiave, secondo Tuttosport, non riguarderà solamente l'aspetto economico della proposta interista.

Rinnovo, ma a una condizione

"Perisic ha dato rassicurazioni sulla volontà di restare anche perché si sente profondamente interista. La firma dovrà però essere condita da garanzie di competitività: il croato non ha voluto neanche ascoltare un'offerta arrivata dalla Turchia anche perché sente di poter ancora dare molto ad alto livello. È fisicamente integro ed è ancora molto ambizioso: per questo vorrà legarsi a un'Inter da corsa (ma su questo, nonostante le cessioni che dovranno essere fatte, non dovrebbero esserci dubbi, considerato il fatto che il club abbia già bloccato Dybala e Bremer, che tutto sono, fuorché piani B).

L'appuntamento con Piero Ausilio è stato fissato per fine maggio: troppo importante quello che potrebbe accadere nelle prossime settimane per consumare energie su altri argomenti. Il contratto in scadenza prevede un ingaggio da 5 milioni e il croato vorrebbe un biennale con tanto di ritocco all'insù all'ingaggio. L'Inter invece vorrebbe fargli un anno con opzione per la stagione successiva e, sulle cifre, vuole evitare di aumentare ulteriormente il monte-ingaggi (ma, in questo caso, si può "giocare" sui bonus). Come sottolineato, la sensazione - confortata dagli atteggiamenti di Perisic all'interno dello spogliatoio - è che si possa arrivare a un accordo ma, soprattutto, che la partita riguardi i progetti che verranno delineati dal club al giocatore".