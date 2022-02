Perisic, la voglia di restare all’Inter c’è: ecco cosa si aspetta. Incontro fissato

L'esterno croato è in scadenza di contratto, ma al momento le parti sono molto distanti: intesa non impossibile

Costantemente tra i migliori in campo, in gol anche ieri sera contro il Milan, fondamentale per Conte prima e per Inzaghi poi: Ivan Perisic si sta confermando come uno dei punti di forza dell'Inter. Difficile fare a meno di lui: fattore determinante in fase offensiva, aiuto prezioso in quella difensiva, carisma e personalità. Eppure, il suo futuro è ancora tutto da scrivere: il suo contratto scade a giugno, e al momento non è stata trovata alcuna intesa per il rinnovo. La differenza tra richiesta e proposta è grande, e le sensazioni sono tutt'altro che positive.