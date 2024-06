"Dall'arrivo a Siviglia, la crescita di Perez è proseguita a ritmo accelerato, tanto da convincere Pellegrini a portare il ragazzo in ritiro anche l'estate successiva. Al di là delle indubbie doti atletiche, il centrale di origini mozambicane ha messo in mostra una spiccata abilità in marcatura e grande disinvoltura nell'avviare l’azione da dietro, anche partendo palla al piede. In patria lo paragonano a un giovane Piqué. [...] Nei piani dell'Inter, che al momento pare in vantaggio sulla concorrenza, ci sarebbe l'iniziale inserimento del ragazzo nella squadra Primavera. Poi, dopo un anno di apprendistato, la promozione in prima squadra o il prestito per accumulare ulteriore esperienza. Nell'ottica del rinnovamento di un reparto difensivo che, con i 36 anni di Acerbi e i 32 di De Vrij, non potrà più attendere molto".