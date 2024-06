L’Inter guarda al futuro: avanza l’idea Alex Perez, ecco cosa filtra e le cifre

L'Inter guarda al futuro. Dopo Topalovic, il club nerazzurro ha messo nel mirino Alex Perez. Non è un caso che ieri nella sede del club sia passato l'agente del difensore classe 2006 del Betis, Alex Botines. Come sottolinea Calciomercato.com, Perez sarebbe un rinforzo per la Primavera, ma il percorso che l’Inter ha in mente per lui è molto chiaro e partirebbe sicuramente dalle giovanili.