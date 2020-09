CdS – Inter, 20 mln per Pinamonti: la Juve ci aveva provato. Futuro? Può restare per tre motivi

Pinamonti torna all’Inter. Il Corriere dello Sport conferma l’indiscrezione lanciata ieri da FCINTER1908.IT. L’attaccante classe 1999 è pronto a rientrare ad Appiano Gentile in attesa di capire se resterà alla corte di Antonio Conte o sarà girato ad un’altra squadra.

L’operazione tra l’Inter e il Genoa è stata impostata sulla base del prestito oneroso a 5 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato tra i 15 e 16 milioni. Il club nerazzurro aveva provato a posticipare il Gentlemen Agreement con Preziosi, spiegando di non essere in grado di riprendere Pinamonti, ma il numero uno del Grifone ha spinto affinché il patto venisse rispettato subito.

Il Corriere dello Sport rivela che nelle scorse settimane si era fatta avanti anche la Juve, mettendo sul piatto 14-15 milioni di euro. Troppo pochi per il Genoa, con l’Inter che si è rifatta sotto. A favorire i nerazzurri gli ottimi rapporto con i liguri, rafforzati dall’arrivo di Faggiano. Intanto nelle prossime settimane, i due club potranno definire l’arrivo sotto la Lanterna di Darian Males, attaccante 19enne appena arrivato dal Lucerna, che potrebbe essere seguito da Gravillon, reduce dall’esperienza all’Ascoli.

Per chiudere l’operazione bisogna, però, trovare un’intesa tra l’Inter e Raiola, agente del calciatore. Il contratto di Pinamonti al Genoa raggiunge quasi i 3 milioni, rispetto agli 800 mila euro del vecchio accordo con i nerazzurri: necessario alzare la posta per accontentare il classe 1999.

Per quanto riguarda il futuro del ragazzo, tre motivi spingono alla permanenza di Pinamonti in nerazzurro: la formula del prestito con l’obbligo di riscatto, le caratteristiche per ricoprire il ruolo di vice-Lukaku e a possibilità di essere inserito nella lista Champions come elemento formato nel vivaio del club.