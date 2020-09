Inter, Darmian e Pinamonti affari prestabiliti. Sarà lui la quarta punta? E Ranocchia…

L’Inter lavora alle uscite per piazzare i colpi voluti da Conte. Tra gli ingressi in casa nerazzurra ci sono anche alcune operazioni già stabilite da tempo che devono essere portate a termine.

“Una è l’arrivo dal Parma di Darmian, che in rosa rimpiazzerà proprio Godin. L’altra è legata alla questione Pinamonti. Detto che Ranocchia non si è detto convinto dell’ipotesi di un trasferimento in Liguria, l’Inter è destinata a riportare a casa l’attaccante. Il ritorno costerà 19 milioni di euro, l’attaccante avrà un ingaggio – già stabilito dal suo contratto – da 3 milioni netti. Non semplice trovare un terzo acquirente, è dunque possibile che sia proprio Pinamonti alla fine la quarta punta dietro Lukaku, Lautaro e Sanchez (smentita la pista Llorente). Peraltro, al Genoa è destinato un altro attaccante via Inter, ovvero lo svizzero Darian Males che ieri ha svolto le viste mediche con i nerazzurri“, spiega La Gazzetta dello Sport.