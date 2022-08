Pinamonti, quale futuro? “Ieri il Sassuolo ha chiamato l’Inter per dirgli che…”

Un alto nodo da sciogliere in casa Inter è quello legato al futuro di Andrea Pinamonti. Il centravanti classe '99 è ancora all'Inter ed è in bilico tra l'Atalanta, sua prima scelta, e il Sassuolo, in rincorsa. Spiega il Corriere dello Sport: "Il Sassuolo ieri ha chiamato l’Inter e, in previsione di una cessione di Raspadori, ha detto di esserci. Manca l’accordo sulla valutazione del cartellino, ma il bomber di Cles è la prima opzione per Carnevali e Dionisi.