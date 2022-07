Pinamonti spinge per l’Atalanta. Via Muriel l’accelerata decisiva con l’Inter?

Dopo l'ottima parentesi all'Empoli, il bomber è conteso in questo mercato da Monza e Atalanta, ma pare optare per i bergamaschi

Secondo La Gazzetta dello Sport "Il ragazzo ha già un’intesa di massima - comunque da perfezionare - con l’Atalanta e soprattutto ha espresso gradimento per la destinazione, che potrebbe diventare un ok ancora più convinto sapendo di poter avere, almeno sulla carta, un minutaggio importante. Che la presenza contemporanea di Zapata e Muriel renderebbe ovviamente meno scontato. Pinamonti si sente ad un crocevia della carriera: i 13 gol segnati in campionato, e più in generale l’ultima stagione giocata con l’Empoli, di tenore opposto alla precedente nell’Inter che trascorse un po’ ai margini, gli ha confermato di aver bisogno di una buona continuità di impiego per rendere al top".