Pioli: “È stata l’Inter che ci aspettavamo. Abbiamo demeriti, sconfitta pesante”

Le dichiarazioni del tecnico del Milan in conferenza stampa al termine della sfida persa contro l'Inter per 3-0

Il Milan crolla sotto i colpi dell' Inter . I rossoneri vengono spazzati via da una prova super della squadra nerazzurra di Simone Inzaghi, che si impone col risultato netto di 3-0 e porta a casa a Riyad , in Arabia Saudita, e porta a casa la Supercoppa Italiana .

"Se il momento più difficile non lo so. È un trofeo mancato. Prestazione non all'altezza, sconfitta pesante. Dobbiamo trovare forza e determinazione per reagire e trovare una chiave positiva in questa stagione".