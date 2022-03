Pistocchi: “L’Inter ha fatto il grave errore di non prendere questo top”

Nel corso dell'intervista concessa ai microfoni di Radio Nerazzurra, Maurizio Pistocchi, giornalista, ha svelato un grande rimpianto di mercato dell'Inter

Nel corso dell'intervista concessa ai microfoni di Radio Nerazzurra, Maurizio Pistocchi, giornalista, ha svelato un grande rimpianto di mercato dell'Inter, che, a detta sua, avrà un futuro radioso: "Ho sentito parlare di Okafor del Salisburgo, ci sono giocatori interessanti in giro per il mondo: l'Inter ha fatto un grande errore a non prendere Julian Alvarez del River Plate, era un giocatore da Inter, ha qualità fuori dal normale e diventerà un grandissimo", le sue parole.