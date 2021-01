Pistocchi: “Il problema in casa Inter è uno solo. E ora si vedrà l’abilità di Ausilio perché…”

“Il vero problema in casa Inter è il mercato di gennaio: la proprietà è stata tassativa, niente entrate senza uscite. In questo quadro va inserito il prestito di Nainggolan, e qui si vedrà l’abilità di Piero Ausilio nel realizzare operazioni in uscita e in entrata a costo zero”.

Maurizio Pistocchi commenta il diktat di Suning, che ha chiesto ai dirigenti nerazzurri di chiudere il mercato di gennaio senza perdite. Antonio Conte ha chiesto due rinforzi, una punta e un centrocampista, ma la società dovrà trovare i soldi tramite risparmi e cessioni.