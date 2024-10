Lo scrivono i pm di Milano Paolo Storari e Sara Ombra nella richiesta di misura cautelare, in gran parte accolta dal gip Domenico Santoro, e che lunedì scorso ha portato a 19 arresti tra gli esponenti ultras di Inter e Milan. Nel sostenere ciò, tra l'altro, i pubblici ministeri citano un episodio che fa riflettere sul 'potere' dei responsabili delle tifoserie e che risale al 7 aprile 2023 al termine dell'incontro con la Salernitana. "La squadra interista - si legge nell'atto - stava attraversando un periodo difficile per le tre sconfitte consecutive in campionato" e il pareggio con gli avversari campani per le tifoserie organizzate è stata l'occasione "per esercitare azioni che possono essere definite di 'indebita pressione' nei confronti della società neroazzurra finalizzate al raggiungimento di un determinato scopo". Quel giorno Marco Ferdico, uno dei leader della curva, e Matteo Norrito, entrambi allo stadio Arechi ed entrambi tra gli arrestati, subito dopo la partita e "viste le deludenti prestazioni della squadra (...) hanno avuto un "confronto" in campo, proprio sotto il settore ove erano presenti i tifosi interisti, con il calciatore belga Romelu Lukaku, "per chiedere lui conto delle prestazioni della squadra".