Politano punta i piedi: vuole solo la Roma. Nuova idea Inter, affare ancora possibile

Matteo Politano vuole solo la Roma: l’esterno offensivo dell’Inter, dopo il naufragio dello scambio con Spinazzola, ha fatto ritorno a Milano, ma è ormai chiaramente fuori dal progetto tecnico di Conte, e spinge per una cessione. La dirigenza nerazzurra intende accontentarlo e, secondo il Corriere dello Sport, ha pronta una nuova proposta per i giallorossi:

“In teoria, Matteo Politano è più vicino alla “sua” Roma. Petrachi ha avuto conferma dall’entourage che non esistono ipotesi alternative. E Marotta ha rassicurato lo stesso Politano in privato: farà il possibile per accontentare i suoi desideri. Ieri sono emerse nuove tensioni, alle quali sono seguite nuove indicazioni su una possibile base di accordo. A conferma che la trattativa prosegue nonostante tutto. Ovviamente dipenderà anche dalla Roma, scottata dal fallimento dello scambio con Spinazzola. Petrachi e Ausilio, i due direttori sportivi, sono in contatto quotidiano per cercare una soluzione. La Roma, che non ha soldi da spendere, vuole Politano in prestito con diritto di riscatto mentre l’Inter, che sta preparando l’ingresso ad Appiano di Giroud, pretende una cessione definitiva. O almeno di un prestito con obbligo di riscatto. E l’ultima proposta nerazzurra va proprio in questo senso: 20 milioni per il riscatto, subordinato alle 10 presenze in giallorosso di Politano“.