Inter, Il Mattino: “Post-Handanovic, nome nuovo: i sussurri fanno il nome di Ospina”

E' sempre tema di grande attualità in casa Inter il futuro della porta. Questo sarà infatti l'ultimo anno da titolare per Samir Handanovic

E' sempre tema di grande attualità in casa Inter il futuro della porta. Questo sarà infatti l'ultimo anno da titolare per Samir Handanovic e il club nerazzurro è al lavoro per muoversi in anticipo e trovare già ora il suo possibile erede. E tra le ipotesi c'è il nome di David Ospina, che potrebbe davvero lasciare il Napoli, come spiega Il Mattino: "L'idea di fine stagione era quella di dar via Ospina, ombra minacciosa sulla crescita di Meret.