Djalò post-Skriniar? Non solo: “Inter, c’è un piano B rimasto sottotraccia”

Sono 20 i milioni richiesti dall'Inter per far partire Milan Skriniar subito. E' atteso infatti in queste ore un ultimo rilancio del Psg per avere lo slovacco già a gennaio, con il club nerazzurro che sta sondando diversi nomi per il suo successore. Scrive Tuttosport: "Se i francesi accontenteranno l'Inter, il club nerazzurro si fionderà su un sostituto.